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Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, milli takımlar maçı için verilen arada hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, milli takımlar maçı için verilen arada hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.
Yeşilsiyahlı ekip milli takım arasında Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Cumartesi günü Rizespor’u ağırlayacak olan horoz, milli takımlar maçı için verilen arayı yaptığı antrenmanlar ile değerlendirmeye davam etti. Hazırlık çerçevesinde yeşilsiyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde antrenman yaptı. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda kart cezalısı oyuncu bulunmazken Milli takımlar kampında bulunan Modou Barrow ve Hadi Sacko antrenmana katılmazken, adelesinde yırtık bulunan Isaac Sackey takımdan ayrı çalıştı.

DENİZLİ

18 Kasım 2019 Pazartesi

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