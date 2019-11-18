Hastanelerde kurulan stantlarda akılcı antibiyotik kullanımı anlatıldı

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü tarafından 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında kamu hastanelerinde akılcı ilaç ve akılcı antibiyotik kullanımında farkındalık oluşturmak için stantlar kurularak bilinçli ilaç kullanımının önemine dikkat çekildi.

Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu önemli sağlık sorunlarındandır. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü tarafından vatandaşlar ve sağlık çalışanları arasında antibiyotik direnci konusunda evrensel farkındalık oluşturulması amacıyla 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. Denizli’de bu günün önemine istinaden kamu hastanelerinde aynı anda Akılcı İlaç ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı konusunda stantlar kuruldu. Vatandaşlara antibiyotik kullanımı konusunda broşür dağıtılıp bilgilendirme yapıldı.



“Hekim reçetesi dışında antibiyotik kullanmayın!”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk’de yaptığı açıklamada, yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının kişide yol açabileceği olumsuzluklara değindi. Yanlış ilaç kullanımının tedaviyi zorlaştırdığını, ilaç etkileşimlerine ve bazı ilaçlara karşı vücut direncinin oluşmasına neden olduğunu belirten Öztürk, “ Bu durum hastalıkların tekrarlanmasına, tedavinin uzamasına, hastada beklenmeyen yan etkinin görülme sıklığının ve tedavi maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Antibiyotikler hekimin reçetede yazdığı durumlarda uygun miktar ve sürede kullanılmalıdır. Vatandaşlarımızın yaptığı en büyük yanlışlardan olan eş dost tavsiyesiyle antibiyotik kullanmayın. Antibiyotiklerin ateş düşürücü, ağrı kesici ve virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edici özellikleri yoktur. Antibiyotikler sadece bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi edebilir ” dedi.

DENİZLİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:58

YATSI 19:17

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