Denizli'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Çövüt (74) yaşamını yitirirken, Furkan Özlük'ün (16) tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Horasanlı Mahallesi çıkışında meydana geldi. Zekeriya Özlük (40) yönetimindeki 20 FK 546 plakalı otomobil, İbrahim Çövüt'ün kullandığı 20 AJC 12 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden İbrahim Çövüt ile Zekeriya Özlük'ün otomobilinde bulunan Furkan Özlük (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Çövüt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



DENİZLİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:58

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.