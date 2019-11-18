2 haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

Denizli’de narkotik polisi tarafından son iki haftada zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca değişik türlerde uyuşturucular ile silah da ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 317 Kasım tarihlerinde arasında Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Narkotik ekipleri tarafından diğer kentlerden getirdikleri uyuşturucuları Denizli’de satmaya çalıştıkları ve torbacı diye adlandırılan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 17’si sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ayrıca 13 gram esrar, 34 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 101 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörle, 3 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet fişek ele geçirildi.

DENİZLİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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