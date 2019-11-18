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Denizli'de uyuşturucuya 17 tutuklama

DHA

- DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 17'si, mahkemece tutuklandı. 

- DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 17'si, mahkemece tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, perşembe günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 13 gram esrar, 34 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 101 sentetik yeşil reçeteli hap, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği, fişek ve mermiler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:17
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