Denizli'de eğlence merkezlerine operasyon: 17 gözaltı

DENİZLİ'de eğlence merkezlerine yönelik düzenlenen operasyonda, çalışma izni olmayan ve konsomatrislik yaptıkları ileri sürülen 17 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün kent merkezindeki eğlence merkezilerinde yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde, 12 eğlence mekanında çalışma izni bulunmayan, konsomatrislik yaptıkları belirlenen Rus, Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 17 kadın gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 17 kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Diğer yandan 'fuhşa aracılık etmek' suçundan 2 kişiye 1 bin 290 lira idaresi para cezası uygulandı.



DENİZLİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:58

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.