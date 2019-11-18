Takla atan otomobil refüjdeki ağaçlar sayesinde durabildi: 2 yaralı

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaçları devirip takla atarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Ali Aygören Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi istikametine giden 20 R 1582 plakalı otomobil, Hüseyin Özen'in direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüjde bulunan ağaçların üzerine devrildi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Hüseyin Özen ve Melek Özen'i çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralı ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

DENİZLİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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