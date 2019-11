‘Genç Denizli’ projesi, 10.’cu yaşına girdi Denizli Büyükşehir Belediyesi proje ile 10 yılda on binlerce gence ulaştı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin gençlerin sosyal hayatlarını zenginleştirip, verimli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Genç Denizli’ projesi, 10.’cu yaşına girdi. Örnek proje ile büyükşehir belediyesi 10 yılda on binlerce gence ulaştı.

Milli ve manevi değerlerine bağlı, bilim, spor ve sanatla uğraşan, araştıran sorgulayan ve üreten bir gençlik için çaba harcayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2009 yılında Genç Denizli projesini hayata geçirdi. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak onları sosyal faaliyet ve kulüplere yönlendirmek, yaşadıkları kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmelerini sağlamak ve Denizlili olmalarının bilincine vardırmak amacıyla faaliyetlerine başlayan Genç Denizli projesi kısa sürede binlerce gence ulaştı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin restore ettiği tarihi Merzeci Un Fabrikası'nda hizmet veren Genç Denizli ile gençlerin ilgi duyduğu çeşitli kulüpler de kuruldu.

Genç Denizli bünyesinde kurulan ‘Tiyatro, Resim, Karikatür, Hat Sanatı ve Geleneksel Türk Sanatları’ gibi kulüpler kısa sürede büyük ilgi gördü. Kulüplerle gençlerin yetenekleri keşfedilerek gelecekte daha verimli olmaları hedeflenirken, ücretsiz etkinlikler ve kurslarla da gençlerin sosyal hayata, kültürel ve sanatsal faaliyetlere entegre olmaları sağlandı. Denizli'de bugüne kadar on binlerce gencin hayatına dokunan proje kısa sürede büyük ses getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç Denizli'yi ‘Türkiye'nin En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi’ ödülü ile mükafatlandırdı.



Gençler yeteneklerini sergiliyor

Ödüllü proje bünyesinde kurulan Genç Denizli Tiyatro Kulübü, bugüne kadar sahnelediği yüzlerce oyun ile tiyatro severlerin gönlünde taht kurarken, aldığı birbirinden değerli sanat ödülleriyle Denizli'yi gururlandırmayı başardı. Genç Denizli Tiyatro Kulübü ayrıca her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Liseler Arası Tiyatro Şenliği" ile sanatsever gençlerin gönlünde taht kurdu. Tiyatronun yanında Genç Denizli Resim, Karikatür, Hat Sanatı ve Geleneksel Türk El Sanatları Kulüplerine katılarak yeteneklerini sergileyen gençler ise eserleriyle geleceğin sanatçıları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Proje sayesinde binlerce genç üniversite sınavını kazandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ödüllü Genç Denizli'nin yanında spordan sanata, eğitimden kültüre birçok yatırım ile gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisinin 12 yıl önce hayata geçirdiği Eğitim İçin El Ele projesi ile verilen ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları bugüne kadar binlerce gence üniversite sınavını kazandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaz ve kış olmak üzere yıl boyu Denizlililere ücretsiz olarak sunduğu spor okullarına katılan gençler ise atletizm, basketbol, buz pateni, jimnastik, judo, masa tenisi, okçuluk, pilates, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, yüzme ve zumba gibi onlarca branşta ücretsiz eğitim alıyor. Yeteneğini keşfeden birçok genç sporcu ise ulusal ve uluslararası mücadelelerde kazandığı başarılarla Denizli'yi temsil etmenin gururunu yaşıyor.



12 farklı dalda gençlere ücretsiz kurs veriyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 bin lise ve dengi okul öğrencisine öğrenim yardımında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 20192020 eğitimöğretim yılında 3 bin öğrenciye toplamda 3 milyon TL'lik öğrenim yardımı yapacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında bağlamadan kemana, piyanodan uda kadar 12 farklı dalda gençlere ücretsiz kurs veriyor. 12 farklı dalda kurs veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda ayrıca Gençlik Korosu da bulunuyor.



“Gençlik bizim geleceğimiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genç Denizli'nin bugüne kadar hayata geçirdikleri en güzel projelerden biri olduğunu belirterek, “Gençlik bizim geleceğimiz, onlar bizim göz bebeğimiz. Bu projeyi, gençlerimizi geleceğe hazırlamak, onları daha donanımlı hale getirmek, milli ve manevi değerlerle donatmak, sanatla bilimle bir araya getirmek için başlattık. Bugün bu projeyi iyi ki de başlatmışız diyorum. Çünkü gençlik demek, hazine demektir, gelecek demektir. Gençlerimizin donanımları ne kadar fazla olursa, geleceğimiz de o kadar güçlü olur” dedi.

Türkiye’nin örnek gençlik projesinin uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Başkan Osman Zolan, şunları söyledi:

“Gençler bu ülkenin geleceği ve biz de büyükşehir belediyesi olarak geleceğimize sahip çıkıyoruz. Donanımlı ve geleceğe hazır gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz gençlerimizi ne kadar bilgi ve özgüven ile donatırsak geleceğimiz de o kadar iyi olacaktır.”

DENİZLİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.