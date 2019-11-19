Minik Aysu, kadavradan nakille sağlığına kavuştu

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla 10 yıldır böbrek rahatsızlığı olan Aysu Çiçeker (11), kadavradan nakille yaşama tutundu.

Burdur'da yaşayan NeslihanErdal Çiçeker'in kızı, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Aysu'ya, 10 yıl önce, böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. İlaç tedavisiyle yaşamını sürdüren Aysu'nun, hastalığı nedeniyle yaşıtlarına göre fiziksel gelişimi yetersiz kaldı. Hastalığına rağmen güçlükle okula gidebilen Aysu, kullandığı ilaçların tedavisine yanıt vermemesi üzerine, 4 ay önce periton diyalize girmeye başladı. Okula ara vermek zorunda kalan minik Aysu'ya, beklediği iyi haber geldi. Hastalığı ilerleyen ve nakil listesinde böbrek bekleyen Aysu'ya, kadavradan nakil çıktığı haberi verildi. Ailesiyle Denizli'ye gelen Aysu'ya, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde, ameliyatla kadavradan alınan böbrek nakledildi.

'YENİ HAYATA ADIM ATACAĞIM'

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Aysu Çiçeker, "Tüm ihtiyaçlarımda ailemi yanıma çağırmak zorunda kalıyordum. Sıkılıyordum evde. Oyun oynayamıyordum. Çok sevdiğim okuluma gidemiyordum. Şimdi odamı oyuncaklarla dolduracağım. Hastaneden çıkınca dışarıda koşup, oyun oynamayı istiyorum. Arkadaşlarım dışarda oynarken ben pencereden bakmak zorunda kalıyordum. Arkamdan bazen gülüyorlardı. Şimdi gülemeyecekler. 'Aysu çok küçük' deyip dalga geçiyorlardı. Beni oyunlara almıyorlardı. Ben de sınıfta oturmak zorunda kalıyordum. Artık ben de arkadaşlarımla oynayabileceğim. Yeni bir hayata adım atacağım için çok mutluyum" dedi.

Anne Neslihan Çiçeker ise kızının artık yaşıtları gibi hareket edip, okula gidebileceği için çok mutlu olduğunu belirtti.

'NAKİLLE HEM OKUL HAYATI HEM SOSYAL HAYATI DÜZENE GİRECEK'

PAÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban da Aysu'ya, kadavradan yaşına uygun böbreğin nakledildiğini söyledi. PAÜ'de yetişkin ve çocuk böbrek nakillerinin başarıyla yapıldığını vurgulayan Özban, "Aysu, kadavradan nakil şansını yakalamış diyaliz hastalarımızdan birisiydi. O da 8-9 yıldır metabolik hastalıkla diyaliz aşamasına gelen bir çocuğumuz. 4 aydır periton diyalize girmesinin türlü riskleri, sık kontrolleri ve okulla da geri kalmayı gerektiren süreçler yaşadı. Ama başarılı bir nakille hem okul hayatı hem de sosyal hayatı daha da düzene girecek" diye konuştu.



DENİZLİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.