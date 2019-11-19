Denizli’de ‘Buldan Evleri Eskiz’ isimli resim sergisi açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Dokgöz küratörlüğünde Buldan Evleri Eskiz Sergisi açıldı. Çok sayıda tarihi Buldan Evlerinin çizimlerinin yer aldığı sergi 1 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Buldan’ın Kentsel SİT kapsamında koruma altına alınan ahşap ve cumbalı evlerini Denizli’ye taşıyan sergi açılışına, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Buldan Belediye Başkan Vekili Hamdi Taşdelen, Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Serdar Alayont ile çok sayıda davetli katıldı. Doç. Dr. Deniz Dokgöz, Buldan’daki 10’larca ahşap ve cumbalı evlerin, saçak ve cumbalı sundurmalarından bacalarındaki göze çarpan gerdanlıklara kadar tüm mimari güzelliklerini çizgilerle yansıtıldığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Buldan’ın Mimarlık Fakültesi öğrencileri için bir Açık Hava Atölyesi gibi olduğunu vurgulayan Dokgöz, Buldan evlerinin mimari özelliğinin bugüne kadar korunarak gelmiş olması ve 100’lerce evin bir arada olması nedeniyle eskiz çalışmalarında tercih ettiğini vurgulayarak, Buldan’ın yöresel mimari özelliğini taşıyan evleriyle mimarların da ilgi odağı olduğunu belirtti.

Beyler Konağı, Eklemeli Konak, Dokuma Pazarı Sokağı gibi koruma altına alınan Buldan’ın yöresel mimarisiyle ilgili 10’larca eskiz çalışmasının yer aldığı sergi 1 Aralık 2019 Pazar gününe kadar gezilebilecek.

DENİZLİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

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