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Denizli’de, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Kavaklı Mahallesi üzerinde bulunan karayolunda meydana geldi. Zeki Atlı 06 CIN 03 plakalı otomobili ile ilçe merkezine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobil içerisinde itfaiyenin yardımıyla kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DENİZLİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

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