Denizli’de akşam saatlerinde çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı İşyeri yangınına 19 itfaiye aracı ile 48 personel müdahale etti Yedek parça dükkanında çıkan yangında zarar: 4 Milyon Lira Yangında içeride bulunan 7 araç büyük zarar gördü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde otomotiv tamiri ve yedek parça satışı yapan tamirhanede çıkan yangında 8 araç kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde yaklaşık 4 milyon lira maddi zarar meydana geldiği belirtildi.



Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 117 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde otomotiv tamiri ve yedek parça satışı yapan tamirhanede henüz sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 18 itfaiye aracı, 1 adet destek su tankeri sevk edilirken, yangına 48 personel müdahale etti. Zaman zaman farklı noktalardan müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık olarak 4 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangını gören vatandaşlar ve esnaflar sokakta yangını izlediği sırada çevik kuvvet herhangi bir kargaşa durumuna karşılık önlem aldı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.



“4 Milyon lira maddi zarar meydana geldi”

DENİZLİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.