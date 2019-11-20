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Alkollü olduğu iddia edilen sürücüye hızla gelen otomobil çarptı: 2 yaralı Denizli’de meydana gelen ...

İHA

Alkollü olduğu iddia edilen sürücüye hızla gelen otomobil çarptı: 2 yaralı Denizli’de meydana gelen trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu Kaza anı kameralara an be an yansıdı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde hızla gelen otomobilin ara sokaktan çıkan otomobile çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza ise kameralara an be an yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu iddia edilen R.A idaresindeki 20 HA 068 plakalı otomobil sürücüsü, 5084 sokaktan Vatan caddesine çıktığı sırada hızla gelen T.Ç yönetimindeki 20 FA 180 plakalı otomobil duramayarak çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 20 HA 068 plakalı otomobil yol kenarında bulunan 20 M 0149 plakalı minibüse çarptı. Dükkân içerisinde oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri olaya müdahale etti. 20 FA 180 plakalı otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından araçlarda maddi hasar meydana geldi.

O anlar kameralara an be an yansıdı
Kaza anı bir dükkanda bulunan güvenlik kameralarına ise anbean yansıdı. Dükkan içerisinde bulunan müşteri Fatih Aksoy ise olayı şöyle anlattı. Aksoy, “Çocuklarla şurada oturuyorduk biz, şuradan otomobil geldi ara sokaktan çıkarken kontrol etmedi sanırım, ilerden de diğer otomobil geldi. Gelen otomobil hızlıydı bayağı arkadan vurdu. Sonra direk biz polisi falan aradık” şeklinde belirtti.

DENİZLİ

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:17
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  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:16
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