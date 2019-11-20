Denizli Tekden Hastanesi başhekimliğinde görev değişimi Başhekim Yusuf Polat, görevi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin’e devretti

Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin yeni Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin oldu.

Hizmetleri ile Türkiye ve Ege bölgesinin tam donanımlı hastanelerinden biri olan ve Tekden Sağlık Grubu’nun güçlü hastane zinciri olarak faaliyetlerine devam eden Özel Denizli Tekden Hastanesi, yönetim kadrosunda yeniliğe ve değişime gitti. 2013 yılında yeni hizmet binasına geçilmesiyle birlikte Başhekim olan Uz. Dr. Yusuf Polat, yerini aynı hastanede görev yapan ve 2002 yılında Denizli’deki sağlık sektörüne farklı özel hastanecilik kültürü getiren Denizli Tekden Hastanesi’nin kuruluş yıllarından bugüne hastaneye emek veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin’e bıraktı.

Denizli Tekden Hastanesi gerçekleşen görev değişimi için devir teslim töreni düzenledi. Törene, Tekden Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Kemal Tekden, yönetim kurulu üyeleri, hastane hekimleri ve personel katıldı.



“Gülümsemeyi devam ettirebilmek bizim en temel hedefimiz olmuştur”

Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Op. Dr. Kemal Tekden, en önemli hedeflerinin insanların hayatına dokunmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sizlere yıllardır verdiğimiz sağlık hizmetini daha ileri götürebilmek ve yüzlerinizdeki gülümsemeyi devam ettirebilmek bizim en temel hedefimiz olmuştur. Bu hizmet yarışında bayrağı elinde tutan ve birçok başarıya imza atan Başhekimimiz Dr. Yusuf Polat bayrağı hastanemizin ilk açılışından beri bizimle beraber emek veren Op. Dr. Mehmet Tekin’e devretmiştir. Bizlerde Tekden ailesi olarak yeni Başhekimimiz Tekin’e başarılar dileriz” dedi.



“Bizim için en mühim olan insan ve insan sağlığıdır”

Kemal Tekden’in ardından konuşan yeni Başhekim Tekin ise hastanenin bugüne kadar gerçekleştirdiği projelere yenilerini ekleyerek hastalara ve yakınlarına faydalı hizmetler üretmeye devam edeceklerini ve en önemlisi insan odaklı sağlık hizmet vereceklerini söyledi. Tekin “Bizim için en mühim olan insan ve insan sağlığıdır. Vatandaşımızın yüzünü güldürmek için her zaman olduğu gibi yine var gücümüzle çalışacağız. Hasta ve hasta yakınlarının, bizimle birlikte mesai yapan değerli personelimizin memnuniyetini sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Devir teslim töreni paket takdiminin ardından sona erdi.

DENİZLİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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