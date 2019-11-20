Alzheimer hastası yangında öldü

- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, Alzheimer hastası Mehmet Bozdemir (88), yalnız yaşadığı evinde, sobadan çıkan yangında öldü.

Karaçay Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Bozdemir'in evinde, saat 05.00 sıralarında, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangın, Bozdemir'in evinin bitişiğinde olan oğulları Hasan ve Uğur Bozdemir'in de evlerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik yoğun çaba sonunda söndürülen yangında evlerden ikisi kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin evlerde yaptığı incelemede, Bozdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Bozdemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bozdemir'in yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.



DENİZLİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.