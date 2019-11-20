Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Süper Lig’in 12. haftasında Denizlispor kendi evinde Rizespor’u ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına milli takım maçları nedeniyle geçtiğimiz hafta verilen aradan itibaren başlayan yeşilsiyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti.

Denizli temsilcisinde kart cezalısı bulunmazken, milli takımda olan Modou Barrow ile belinde sakatlığı bulunan Adam Stachowiack antrenmana katılmadı.

DENİZLİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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