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Mehmet Özdilek: “Kiminle karşılaşırsak karşılaşalım amacımız kazanmak olacak” Denizlispor Teknik ...

İHA

Hafta sonu oynayacakları Rizespor maçı için değerlendirmelerde bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Kiminle karşılaşırsak karşılaşalım amacımız kazanmak olacak, kazanma odaklı olacak. Kendi saha ve seyircimizin önünde, özellikle içeride yaşadığımız kazanamama duygusunu Rizespor maçı ile kırmak istiyoruz" dedi.

Mehmet Özdilek: “Kiminle karşılaşırsak karşılaşalım amacımız kazanmak olacak” Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Kazanamama duygusunu Rizespor maçı ile kırmak istiyoruz” “Hem fiziksel, zihinsel hem de oyun olarak her hafta üstüne koyduğumuz da çok net” “Seyircimizin desteğiyle galibiyetle perçinlemek istiyoruz”

Hafta sonu oynayacakları Rizespor maçı için değerlendirmelerde bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Kiminle karşılaşırsak karşılaşalım amacımız kazanmak olacak, kazanma odaklı olacak. Kendi saha ve seyircimizin önünde, özellikle içeride yaşadığımız kazanamama duygusunu Rizespor maçı ile kırmak istiyoruz” dedi.
Denizlispor, Süper Lig'de bu hafta sonu oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyen Mehmet Özdilek, Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmasının ülke futbolu adına çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.

“Önemli olan bu turnuvalara istikrarlı bir şekilde katılmak”
Milli Takım'ın performansını değerlendiren Özdilek, “Şenol Hoca, teknik ekibine ve oyunculara yürekten tebriklerimi ve başarı dileklerimi iletiyorum tekrar, onları gönülden destekliyoruz. Sistemin birinci ayağı bitti, ikinci ayağı 2020 Avrupa Şampiyonası’nda inşallah ülkemizi çok daha başarılı şekilde yukarıya taşıyarak bunu destekleyecekler. Önemli olan bu turnuvalara arada bir katılmak değil, istikrarlı bir şekilde katılmak. Ümit ediyorum ki bu jenerasyon bunu yapabilecek potansiyele sahip, ekibiyle, hocasıyla birlikte. Onları şampiyonada destekleyeceğiz” dedi.

“Milli takım arasının faydalı bir süreç olduğunu düşünüyorum”
Mehmet Özdilek, takımın fiziksel ve taktiksel çalışmalarında gelişmeler olduğunu ve ufak tefek sorunların da çözüleceğini belirterek, “Bize gelince milli takım arasının faydalı bir süreç olduğunu düşünüyorum kendi adımıza. Oyuncularla çalışma adına, birlikte vakit geçirme adına, fiziksel ve taktiksel olarak biraz daha geliştirme adına çok sağlıklı geçti. Ufak tefek sorunlarımız vardı, sakatlık olan oyuncularımız vardı. Milli takıma giden oyuncularımız vardı. Sakatlık anlamında evet Sackey Beşiktaş maçında arka adalesinde zorlanmaya bağlı bir sıkıntısı vardı. Bugün itibari ile ilk defa takımla çalışacak, onu gözlemleyeceğiz. Milli takımdan dönen oyuncumuz iki tane var zaten, biri Sacko biri Barrow. Sacko, dün gece itibari ile döndü bugün ter idmanını yapacak, ona bakacağız. Barrow yarın gece dönecek, perşembecuma, çok kısa bir zaman kalacak. Onun da son durumuna bakacağız. Neticesinde cumartesi günü bizim açımızdan önemli bir müsabaka kendi evimizde, kendi seyircimizin önünde kiminle karşılaşırsak karşılaşalım amacımız kazanmak olacak, kazanma odaklı olacak” açıklamasını yaptı.

“Kazanamama duygusunu Rizespor maçı ile kırmak istiyoruz”
Özdilek, “Kazanmanın bizi moral ve konum itibari ile nerelere getireceğini çok iyi biliyoruz. Kendi saha ve seyircimizin önünde, özellikle içeride yaşadığımız kazanamama duygusunu Rizespor maçı ile kırmak istiyoruz, çok net. Bunda da en önemli itici gücümüz seyirci olacaktır. Bunun altını bir daha kalın bir çizgi ile çizeyim, onların desteği, takıma maçın başından sonuna kadar göstereceği destek ve motivasyon takımın itici gücü olacaktır. On ikinci adam görevini cumartesi o anlamda taraftardan bekliyorum ve takımın da onların desteğiyle birlikte pozitif anlamda çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi tek düşünce kazanma, kazanma odaklı olacağız” şeklinde konuştu.

“Seyircimizin desteğiyle galibiyetle perçinlemek istiyoruz”
Özdilek, saha ve seyirci avantajlarını kullanmak istediklerini vurgulayarak, "Bütün çalışmalarımız bu yönde, milli takım aralarının aslında bakıldığı zaman ritim kazanan takımlar için zaman zaman sıkıntı yaşadığı, aslında ihtiyacı olan takımlara da faydalı geldiğini düşünüyoruz. Ama milli takım maçlarının dönüşü her takım için zordur. Kendi açımızdan baktığımız zaman ihtiyacımız olan çalışma adına, birlikte vakit geçirme adına ve yine söylüyorum taktiksel anlamda biraz daha bu gelişimi ileriye taşıma adına faydalı ve sağlıklı geçti. Zaten hem fiziksel hem zihinsel hem de oyun olarak her hafta üstüne koyduğumuz da aşikar, bu çok net bir şekilde ortada. Bunu inşallah bu hafta seyircimizin desteğiyle birlikte galibiyetle perçinlemek istiyoruz” dedi.

DENİZLİ

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:16
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