Gece alevlerin sardığı 3 ev harabeye döndü Bir kişinin öldüğü yangında 7 kişi de son anda kurtuldu

Denizli’nin Honaz ilçesinde sobanın devrilmesiyle çıkan yangında alzaymır hastası yaşlı adam hayatını kaybederken, 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan evlerdeki 7 kişi ise son anda kurtuldu.

Olay, Honaz ilçesi Karaçay Mahallesi Kadıkızı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Bozdemir'in (88) evinde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekiler evden duman ve alevlerin yükseldiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti. Yangın Bozdemir'in evi ile birlikte 3 eve daha sıçrayınca bölgeye takviye itfaiye ekibi gönderildi. Yangın yaklaşık 1 saatin sonunda kontrol altına alınabildi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, alzaymır hastası olduğu öğrenilen Bozdemir’in cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Bozdemir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Alevler 3 evi harabeye çevirdi

Çevre sakinleri, yangının kısa sürede büyüdüğünü ve alevlerin bir anda 3 evi birden sardığını belirttiler. Yanan evlerden sağ kurtulan ailelerin yakınları da büyük bir korku ve panik yaşandığını kaydettiler. Aile üyelerinin kendi canlarından önce yalnız yaşayan alzaymır hastası Bozdemir'i kurtarmak için girişimde bulunduklarını ancak alevlerden dolayı bunda başarılı olamadıkları öğrenildi. Ailelerin kendi canlarını güçlükle kurtardıkları öğrenildi.



Tavuklar ve kümes zarar görmedi

Gün aydınlandığında ise yangın felaketinin boyutu ortaya çıktı. Yangında içerisinde çok sayıda tavuğun bulunduğu kümesin zarar görmediği gözlendi. Yangında kümesten dışarı çıkarılan tavukların günün ilerleyen saatlerinde yine kümese geri geldikleri gözlendi.

Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, olayda hayatını kaybeden Bozdemir'in cenazesinin ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

DENİZLİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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