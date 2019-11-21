Lopes: “Durumu tersine çevirmek için çok çalışıp, uğraş vereceğiz”

Denizlispor'un Portekizli sağ beki Tiago Lopes, takımın pozitif olmayan durumunu tersine çevirmek için çok çalışacaklarını ve bunun için uğraş vereceklerini söyledi.

Yeşilsiyahlı ekip hafta sonu Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Lopes, karşılaşma ve takımın durumu ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çok önemli bir haftaya girdiklerini ve milli müsabakalar dolayısı ile liglere verilen arayı iyi değerlendirdiklerini vurgulayan Lopes, “Şimdi hazırlanıyoruz, durumun aslında çok pozitif olmadığını biliyoruz. O yüzden de bu durumu tersine çevirebilmek için çok çalışıyoruz. Bu hafta itibari ile bunu başarmak için elimizden gelen gayreti göstermek için uğraşacağız. Böyle hedef koymak bu durumlarda aslında çok sağlıklı olmayabilir çünkü bizim aslında maç maç ilerlememiz gerekiyor. Süper Lig’e yeni çıkmış bir kulübün ilk sezonu. Ne kadar inişli çıkışlı geçebileceğini hepimiz biliyoruz. O yüzden ilk 5 hedefinin bana göre şu anda koyulmaması gerekiyor. Çünkü bizim maç maç devam edip kulübü Süper Lig’de kalıcı tutabilmek için çalışmamız gerekiyor. Orta sıralarda olmak isteriz ama kulüp Süper Lig’de kalırsa gelecek sezonlar için çok daha sağlıklı bir ortam oluşacağını düşünüyorum. Bu sezon bence her maça ayrı bakmamız gerekiyor” diye konuştu.

DENİZLİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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