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Kazım Karabekir ve Milli Mücadele kahramanları Denizli’de anıldı İstiklal Savaşı kahramanlarından ...

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i ağırladı. Kazım Karabekir Paşa ve Milli Mücadele kahramanlarının anıldığı duygu dolu program büyük beğeni topladı.

Kazım Karabekir ve Milli Mücadele kahramanları Denizli’de anıldı İstiklal Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir babasını anlattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir’i ağırladı. Kazım Karabekir Paşa ve Milli Mücadele kahramanlarının anıldığı duygu dolu program büyük beğeni topladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Milli Mücadele’nin 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında İstiklal Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir’i ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen "Milli Mücadelenin 100. Yıldönümü Anısına Kazım Karabekir Paşa'nın Milli Mücadele Hatıraları" adlı programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir’in biyografisini davetlilere aktarmasının ardından Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir, babasının hayatı ve milli mücadele dönemini fotoğraf ve anılarla Denizlililere aktardı.

“Duygu yüklü bir akşam yaşadık”
Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı programda, Kazım Karabekir Paşa’nın, 15. Kolordu Komutanı iken Mustafa Kemal Atatürk’ün yanına gelip kendisi ve kolordu komutanlığının İstiklal mücadelesinde Türk milletinin yanında olduklarını söylediği anların anlatımı oldukça dikkat çekti. Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir’in özgün ve duygulu sunumunun ardından bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, programa katılan Timsal Karabekir’e teşekkür ederek, “Duygu yüklü bir akşam yaşadık. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık. Allah’ım sizlerden, babanızdan ve tüm şehitlerimizden razı olsun. İnşallah ülkemiz, cumhuriyetimiz ilelebet var olsun” diye konuştu.

“Vatanımızı ve bayrağımızı bize emanet ettiler”
Başkan Osman Zolan, etkinliğin önemi vurgu yaparak, “İyi ki sizleri gördük. Değerlerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, Kazım Karabekir büyüğümüzü, tüm şehit ve gazilerimizi anma imkanı bulduk. Ruhları şad olsun. Onlara çok şey borçluyuz. Onlar vatanımızı ve bayrağımızı bize emanet ettiler. İnşallah biz de onlara layık torunlar olabilmek için ülkemizi ve cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Bunun için gerektiğinde her türlü fedakarlıkta bulunacağız” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Zolan, Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir ve beraberindekiler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

DENİZLİ

21 Kasım 2019 Perşembe

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