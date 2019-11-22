Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza dün gece geç saatlerde Tavas Medet Kavşağı’nda meydana geldi. Mehmet Gökcek idaresindeki 20 RS 734 plakalı otomobil, kavşakta Nihat İsenlik'in kullandığı 64 HB 676 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerden biri ters dönerek durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile Perihan İsenlik (55) ve Gülsüm İsenlik’i ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Perihan İsenlik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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