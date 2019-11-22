Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor

- SÜPER Lig'de oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Yukatel Denizlispor, yarın evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları kale arkası ve misafir tribünü 20, maraton, A ve E tribünleri 40, kapalı D ve B üst 60, loca önü ve VIP 100 TL olarak belirlendi. İç sahadaki son 4 maçını kaybeden Denizli ekibi, Çaykur Rizespor müsabakasını kazanarak kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Denizlispor'un muhtemel 11'i şöyle:

Stachowiak Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Estupinan, Rodallega



DENİZLİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:56

YATSI 19:15

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