(Özel) Devasa kanyonda 9 bin yıllık tarihin izleri Dünyanın eşsiz yerleri arasında yer alan Kısık Kanyonu, doğal güzelliği ile parmak ısırtıyor Kanyonun turizme açılması için çalışmalar sürüyor Çal Kısık Kanyonu'nun drone ile havadan alınan görüntüsü etkiledi

Dünyanın eşsiz mekanları arasında yer alan Çal Kısık Kanyonunun turizme açılması için çalışmalar sürüyor. 9 bin yıllık tarihi içinde barındıran kanyonda Roma ve Bizans dönemine ait kaya mezarları da bulunuyor. Kanyonun drone ile havadan alınan görüntüsü ise görenleri etkiledi.

Doğal güzelliği ile nadir mekanlar arasında yer alan Kısık Kanyonu’nun turizme kazandırılması için Çal Belediyesi’nin hazırladığı projenin yapımı sürüyor. Doğa severlerin özellikle yaz aylarında akınına uğrayan kanyona, ilk etapta 3.5 kilometrelik yürüyüş parkuru yapılacak. Derinliği ortalama 90 metre, genişliği ise yer yer 2530 metre olan kanyon, Büyük Menderes Nehri’ni içinde barındırıyor.



İlerledikçe 9 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

Kanyonun tam anlamıyla turizme kazandırılması için yapılan çalışmalarda, yetkililer ilerledikçe 9 bin yıllık tarihi de gün yüzüne çıkartıyor. Roma ve Bizans dönemine ait kaya mezarları rahatlıkla görülebilirken, geçmişe ait izler de kanyonun içinde bulunuyor.

DENİZLİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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