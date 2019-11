(Özel) Kadın şiddeti ve cinayetlerine karşı emsal nitelikte hapis cezası Eski sevgilisini 4 yerinden bıçaklayan şahıs 14 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı Sanığa verilen cezayı İHA’ya değerlendiren Korkmaz’ın avukatı Merve Türkmen Kaplan: “Vicdanları her ne kadar rahatlatmasa da tatmin edici bir karar” “Esasen emsal olmasını umuyoruz”

Eskişehir’de, dizi oyuncusu Şeyma Korkmaz’ın ablası Tuba Korkmaz’ı bıçakla yaralayan eski sevgilisi Fatih S. hakkında mahkeme emsal sayılabilecek nitelikte bir karar vererek, şahsı 14 yıl hapse mahkum etti. Korkmaz’ın avukatı Merve Türkmen Kaplan kararla ilgili olarak, “Ülkemiz genelinde değerlendirildiğinde vicdanları her ne kadar rahatlatmasa da tatmin edici bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Esasen emsal olmasını umuyoruz” dedi.

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi Park Sokak'ta, geçtiğimiz 17 Haziran Cuma günü meydana gelen olayda, sabah işe gitmek üzere servis bekleyen Tuba Korkmaz, olaydan iki ay önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı Fatih S. tarafından saldırıya uğradı. Dört kez bıçaklanan Korkmaz'a, doktor olan bir mahalle sakini ilk müdahaleyi yaptı. Genç kadın ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ne (ESOGÜ) kaldırıldı. Olayın ardından adliyeye sevk edilen Fatih S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcı, Tuba Korkmaz'ı ağır yaralayan Fatih S.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi ancak olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 13 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.



“Maddi, manevi her şeyimi ortaya koydum”

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıkan sanık Fatih S., mahkemeye 7 sayfalık yazılı savunma sundu. Savunmasında Tuba Korkmaz'a 63 bin lira harcadığını belirten Fatih S., "Ben kendisini eşim, çocuğunu çocuğum gibi gördüm. Kendisiyle mutlu bir yuva kurma hayalim vardı. Maddi, manevi her şeyimi ortaya koydum. Sabırlı davranışlarımdan yararlanmak istedi. Sakin, namuslu bir ailede çevremde övgü ile bahsedilen bir insanım. Bu suçtan karşınızda durmak istemezdim. Ben bir bilim insanıyım. Benim iyi niyetlerimin katilidir" dedi.

