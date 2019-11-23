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Sokak kedisini öldüren köpeğin sahibine 'basit yaralama' suçundan işlem

DHA

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sokak kedisine saldırarak öldüren Alman kurdu köpeğin sahibi hakkında kediyi kurtarmak isteyen kırtasiyecinin köpek tarafında elinden ısırılması nedeniyle 'basit yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olay sırasında Alman kurdunun yanında olan ve el konulan pitbull'un  sahibine ise 7 bin 802 lira para cezası kesilecek.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sokak kedisine saldırarak öldüren Alman kurdu köpeğin sahibi hakkında kediyi kurtarmak isteyen kırtasiyecinin köpek tarafında elinden ısırılması nedeniyle 'basit yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olay sırasında Alman kurdunun yanında olan ve el konulan pitbull'un  sahibine ise 7 bin 802 lira para cezası kesilecek.
Değirmenönü Mahallesi'nde geçen 12 Kasım Salı günü meydana gelen olayda, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, tasmalarını tuttukları ancak ağızlıkları olmayan biri Alman kurdu, diğeri pitbull cinsi köpekleri gezdirmeye başladı. Bu sırada Alman kurdu, esnafın beslediği ve kaldırım kenarında uyuyan sokak kedisine saldırdı. Hayvan sahipleri ve çevredeki esnaf, kediyi köpeğin ağzından almak için mücadele etti. Defalarca tekmelenen köpek, kediyi bir türlü bırakmadı. Zorlukla köpeğin ağzından kurtarılan kedi, tedavi için rehabilitasyon merkezine götürüldü. Ancak 4 gün sonra öldü. Kediyi kurtarmak isteyen kırtasiyeci Ersin Kaya'nın da elinden ısırıldığı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, ön iki ayağı kırılan sokak kedisinin yaralı halde kaçmaya çalıştığı görüldü.
ALMAN KURDUNUN YANINDAKİ PİTBULL'A EL KONDU
Olaydan sonra Alman kurdu köpek sahibine teslim edildi.Yasaklı pitbull cinsi diğer köpeğe ise, Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü tarafından el konuldu. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen pitbull cinsi köpek kontrol altına alınıp, barınağa konuldu. 
SORUŞTURMA AÇILDI
Alman kurdunun sahibi hakkında, savcılık tarafından Ersin Kaya'nın elini ısırmasından dolayı 'basit yaralama' suçundan soruşturma açıldı. Soruşturma sonunda pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında tutulan tutanak ise Milli Parklar ve Doğal Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü'ne gönderilecek. Pitbull'un sahibine, 7 bin 802 lira para cezası kesileceği öğrenildi.
'KÖPEKLER AĞIZLIKSIZ ÇIKARILMASIN'
Kırtasiyeci Ersin Kaya, "Biz 4-5 kişi kediyi köpeğin elinden alamadık. Kedinin hali içler acısıydı. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamamıştım. Kedinin iki ayağı kırıldı, boynunda derin yaralar oluştu. Bu köpekleri gezdirirken, ağızlık takmalarını istiyorum. Çünkü o an orada bir çocuk olabilirdi. Onu da ısırabilirdi. Ben köpeklere karşı değilim. Sokaklarda hayvanlar gezdirilsin ama kesinlikle tedbiri alınmalı. O gün köpeklerin ağzında, ağızlık takılı olsaydı, o kedi ölmezdi. Kediyi öldüren köpeğin yanında yasaklı olan pitbull cinsi köpek de vardı. Bu köpeklerin ağzında ağızlık yoktu, çocuklara bile saldırabilirdi" diye konuştu.
BESLEMENİN CEZASI 7 BİN 802 LİRA
Veteriner Eren Yavuz da Türkiye'de bazı ırklardaki köpeklere yasak getirildiğini, bunlardan birinin de pitbull cinsi olduğunu söyledi. Yavuz, yasağın temel sebebinin, köpeklerin amacı dışında kullanılması, yasa dışı dövüşler yaptırılması, kontrol dışı davranışlar nedeniyle çevreye ve insanlara zarar vermesi olduğunu belirterek, "Bu köpeklerin üretilmesinde belli amaçlar tasarlanmış. Toplum içerisinde bu köpeklerin yer alması uygun bulunmadı. Pitbull ırkı diğer canlılara karşı daha hırçın ama bu köpekleri besleyenlerin hiç mi suçu yok? Köpek beslerken psikolojik tahliller yapılmalı. Genellikle bu tür köpekler, psikolojisi bozuk insanların elinde bulunduğu zaman bu köpekler sorun yaratıyor. Burada sorun köpekte mi besleyende mi? noktasına gelindi. Her besleyen psikolojik sorunlu mu? Tabi ki değil ama kurunun yanında yaşta yandı. Pitbull köpekler aslında sevecen ve birçok ülkede beslenen bir ırk diğer canlılara karşı biraz saldırgan oldukları için kontrol altında tutulmaları gerekiyor" dedi. Yavuz, Pitbull beslemenin cezasının bulunduğunu ifade ederek, "Pitbull reklamının ve pazarlamasının yasak olduğu bir köpek ırkı. Cezası ise 7 bin 802 lira. Bir zamanlar, insanların kedilere köpeklere saldırtması, kontrolsüzce salıvermeleri sonucu çevreye zarar vermeleri nedeniyle bu kural koyuldu. İnsanlar bu konuda çok radikal bir kararla karşı karşıya kaldı. Mevcut olan köpeklerin kontrol altında bulunması, üretilmesinin yasaklanması kaydıyla bu hayvanların beslenmesine devam edilebilir" diye konuştu. 

DENİZLİ

23 Kasım 2019 Cumartesi

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