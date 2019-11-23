İnternetten araç satanları dolandırmakla suçlanan kadın yakalandı

DENİZLİ'de, internette çeşitli sitelerden araçlarını satmak için ilan veren kişilerle noterde buluşup, aracı almak için banka hesabına ileri tarihli EFT yapıp, aracı üzerine aldıktan sonra EFT'yi iptal ederek vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen Hatice D. (45), jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli ve çevre illerde otomobillerini satarken dolandırıldığını söyleyen 10 ayrı kişinin şikâyeti üzerine çalışma başlattı. JASAT ekibi, internette bazı sitelerde araçlarını satmak için ilan veren kişileri telefonla arayıp pazarlık yapan, ardından da noterde buluşan Hatice D.'yi takibe aldı. Hatice D.'nin mesai bitmeden saat 16.30'dan sonra aracını satmak isteyen kişilerle noterde buluştuğu, mesai saatinin sonlarına doğru aracını satmak isteyen kişinin banka hesabına EFT yaptığını gösterip, cep telefonundan dekontu da gösterdiği, ardından paranın sabah hesabında olacağını söyleyip, aracın satışını üzerine aldığı belirlendi. Aracın satışını üzerine aldıktan sonra Hatice D.'nin ileri tarihli yaptığı EFT'yi iptal ederek, vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Hatice D.'nin dolandırıcılık yöntemiyle üzerine aldığı araçları, ertesi gün, noter açıldığı saat 09.00'da internet üzerinden müşteri bularak düşük fiyatları sattığı da ortaya çıktı. Hatice D. JASAT ekipleri tarafından dün yakalandı. Adliyeye sevk edilen Hatice D., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



DENİZLİ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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