Çalışanlara kıyafet ve renk seçimi konusunda önemli ipuçları Dağınık ya da işe uygun giyinmemiş insanlar için o işi iyi yapmayacağı algısı oluşuyor Kariyer yapmak isteyenler işlerine olduğu kadar elbise ve renk seçimine de özen göstermeli

İş dünyasında kıyafet ve özellikle renklerin önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, doğru elbise ve rengin insanların kendilerini daha fazla ifade edebildiğini bunun yanında dağınık ya da işe uygun giyinmemiş birisi için o işi iyi yapmayacağı gibi bir algı oluşabileceğini vurguladılar.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi birimi tarafından ‘Sen Sus Görüntün Konuşsun’ etkinliği gerçekleştirildi. DENİB’de gerçekleştirilen etkinliğe firmaların farklı departmanlarında görev yapan temsilcileri katıldı. Eğitim programında ‘gösterge bilimi (semiyotik) nedir? Kıyafetlerimiz neler anlatır, renkler ve anlamları ile kıyafetimiz bizimle aynı dili konuşuyor mu?’ konu başlıkları üzerinde duruldu.

DENİZLİ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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