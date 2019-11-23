Süper Lig: Denizlispor: 0 - Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12. haftasında Denizlispor, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 00’lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada gelişen Denizlispor atağında Zeki Yavru'nun ortasına uzak köşede bulunan Burak Çalık kafa ile vurdu. Ancak top yandan auta çıktı.

21. dakikada Sasse'nin son çizgiye kadar inip yaptığı tehlikeli ortasını Denizli savunması kornere yolladı.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İlker Takpak xx, Murat Ergün Gözütok xx

Denizlispor: Stackhowiak xx, Mustafa Yumlu xx, Rodallega xx, Murawski xx, Aissati xx, Zakarya xx, Sapunaru xx, Burak Çalık xx, Zeki Yavru xx, Olcay Şahan xx, Sackey xx

Yedekler: Tolgahan Acar, Lopes, Mbamba, Sacko, Sedat Şahin Türk, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Barrow

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Rizespor: Zafer Görgen xx, Abarhoun xx, Talbi xx, Abdullah Durak xx, Attamah xx, Marko Scepovic xx, Samudio xx, Aminu Umar xx, İsmael Diomande xx (Moroziuk dk 39 ?), Dario Melnjak xx, Sasse xx

Yedekler: Boğaçhan Kazmaz, Pauw, Yusuf acer, Oğulcan Çağlayan, Barış Alıcı, Dimitrios, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı kartlar: Burak Çalık, Murawski (Denizlispor), Abdullah Durak (Rizespor)

DENİZLİ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

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