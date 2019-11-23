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Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: 2-0

DHA

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), İlker Takpak (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xxx) Zeki (x) (Dk. 67 Lopes x), Mustafa (xxx), Sapunaru (xxx), Bergdich (xx), Sackey (x) (Dk. 78 Estupinan x), Murawski (xxx), Olcay (xx), Aissati (xx), Burak (x) (Dk. 67 Barrow xxx), Rodallega (xx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer (xx) Attamah (xx), Abarhoun (x), Talbi (x), Melnjak (xx), Diomande (x) (Dk. 39 Moroziuk x), Abdullah (xx), Samudio (xx), Sasse (xx), Aminu (x) (Dk. 75 Barış x), Scepovic (x) (Dk. 85 Chatziisaias)
GOLLER: Dk. 86 Estupinan, Dk. 90+2 (Pen.) Murawski (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Dk. 11 Burak, Dk. 41 Murawski, Dk. 71 Bergdich (Denizlispor) Dk. 29 Abdullah, Dk. 69 Sase, Dk. 79 Scepovic (Çaykur Rizespor)SÜPER Lig'de son iki maçında Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olup düşme hattına doğru gerileyen Yukatel Denizlispor evinde, Çaykur Rizespor'u son dakikalarda attığı gollerle yenip çıkışa geçti: 2-0. İki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, 86'ncı dakikada kullanılan kornerde topu kafayla ağlara yollayan Estupinan perdeyi açtı. Maçın 90'ıncı dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı sonrasında hakem Halil Umut Meler, Denizlispor lehine penaltı düdüğünü çaldı. Murawski 90+2'de penaltıyı gole çevirdi. Maçın 72'nci dakikasında ise Çaykur Rizespor lehine verilen penaltı kararı VAR uygulamasının ardından iptal edildi. Bu sonuçla Denizlispor puanını 14'e çıkarıp alt sıralardan uzaklaştı, Karadeniz ekibi ise 14 puanda kaldı.
1'inci dakikada ilk tehlikeli atağı Denizlispor geliştirdi. Sol kanattan ceza alanına bindiren Bergdich'in yerden ortasında, Çaykur Rizesporlu Abarhoun topu Rodallega'ya gelmeden son anda kornere çeldi.
21'inci dakikada sağ kanattan Zeki'nin ortaladığı topa arka direkte Burak kafayı vurdu. Ancak meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.
25'inci dakikada Aminu'nun pasına hareketlenen Samudio bekletmeden şutunu çekti, ancak top farklı bir şekilde auta çıktı.
32'nci dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Orta sahadan aldığı topla atağı sürükleyen Sase'nin uzaktan şutunda Sapunaru'ya çarpan top az farkla kornere gitti.
53'üncü dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında Rodallega'nın pasını kontrol eden Burak sol çaprazdan kaleyi yokladı, ancak top Zafer'in kucağında kaldı.
69'uncu dakikada savunmadan aldığı pasla süratle Denizlispor ceza sahasına giren Samudio'nun sağ çaprazdan sert şutunda top yandan dışarıya çıktı.
72'nci dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Samudio'nun kullandığı serbest vuruşta, top Lopes'e çarpıp direkten döndü. Hakem Halil Umut Meler, Lopes'in topa elle müdahale ettiğine hükmedip penaltı kararını verdi. Meler, VAR odasının tavsiyesi ile pozisyonu izledi ve kararını değiştirdi. Çaykur Rizespor lehine verilen penaltı kararı iptal oldu.
86'ncı dakikada Denizlispor öne geçti. Barrow'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunma arasında topa iyi yükselip kafayı vuran Estupinan fileleri sarstı: 1-0.
90'ıncı dakikada Denizlispor VAR odasından gelen uyarı sonucu penaltı kazandı. Barrow'un yerden ortaladığı topa Talbi elle müdahale etti. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.
90+2'nci dakikada Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Murawski penaltı atışını gole çevirdi: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puanı hanesine yazdıran taraf ev sahibi Yukatel Denizlispor oldu.

DENİZLİ

23 Kasım 2019 Cumartesi

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