Süper Lig: Denizlispor: 2 - Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12. haftasında Denizlispor, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 20'lık galibiyetiyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

71. dakikada Moroziuk'un kullandığı serbest atışta Samudio'nun ön direkte yaptığı vuruşta top Lopes’in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada Denizlisporlu oyuncuların itirazı üzerine VAR’a giden hakem Halil Umut Meler, penaltı kararını iptal ederek oyunu devam ettirdi.

86. dakikada Barrow’un kullandığı köşe vuruşunda yükseklik kazanan topa iyi bir kafa vuruşu yapan Estupinan, topu ağlara gönderdi. 10

89. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine giren Barrowun penaltı noktasına çevirmek istediği topu Talbi elle kesiti. VAR'a giderek pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

90. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Murawski, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 20



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İlker Takpak xx, Murat Ergün Gözütok xx

Denizlispor: Stackhowiak xx, Zeki xx (Lopes dk. 67 x), Sapunaru xx, Mustafa Yumlu xx, Zakarya xx, Sackey xx (Estupinan dk. 78 xxx), Murawski xxx, Olcay Şahan xx, Burak Çalık x (Barrow dk. 67 xx), Aissati xx, Rodallega xx

Yedekler: Tolgahan Acar,, Mbamba, Sacko, Sedat Şahin Türk, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz,

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Rizespor: Zafer Görgen xx, Abarhoun xx, Talbi x, Abdullah Durak x, Dario Melnjak x, İsmael Diomande x (Moroziuk dk. 39 x), Attamah xx, Samudio xx, Aminu Umar x (Barış Alıcı dk. 75 x), Sasse xx, Marko Scepovic x (Dimitris dk. 85 ?)

Yedekler: Boğaçhan Kazmaz, Pauw, Yusuf Acer, Oğulcan Çağlayan, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Estupinan (dk. 86), Murawski (dk. 90 pen.) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Burak Çalık, Murawski, Zakarya Bergdich (Denizlispor), Abdullah Durak, Sasse, Scepovic (Rizespor)

DENİZLİ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

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