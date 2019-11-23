Denizli’nin Pamukkale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili ile şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.



Kaza, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim Salur (27) yönetimindeki 20 AAP 330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinden kent merkezi istikametinde giderken polis uygulama noktası yakınlarında şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Arazi içerisine devrilen otomobilin sürücüsü Salur, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştığı noktadan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Salur, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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