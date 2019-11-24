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Bu aile kendilerini ‘kaktüs delisi’ olarak tanımlıyor Denizli’de açtıkları iş yerinde sadece kaktüs ...

İHA

Denizli'de kaktüs sevgisini ticarete dönüştüren aile, kendilerini 'kaktüs delisi' olarak tanımlıyor. 33 yaşındaki Hicran Uçar, kaktüs bakımının püf noktalarını anlattı.

Bu aile kendilerini ‘kaktüs delisi’ olarak tanımlıyor Denizli’de açtıkları iş yerinde sadece kaktüs satıyorlar Hicran Uçar: “Kaktüsler az suyla ve toprağı kurudukça sulamanız gerekli” “Elektronik eşyalarımızın yanına kaktüsleri koyarsak bizim için faydalı olurlar”

Denizli’de kaktüs sevgisini ticarete dönüştüren aile, kendilerini ‘kaktüs delisi’ olarak tanımlıyor. 33 yaşındaki Hicran Uçar, kaktüs bakımının püf noktalarını anlattı.

DENİZLİ

24 Kasım 2019 Pazar

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