Kızılcabölükspor - 68 Aksaray Belediyespor: 1-2

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Berkay Salman (xx), Batuhan Bıyıklı (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx) Hasan Emiroğlu (x), Alper (xx), Eray (x), Selçuk (xx), Ali (x) (Dk. 80 Mustafa), Hasan Can (x), Tayfun (xx), Ümit (xx) (Dk. 64 Sedat x), Ertuğrul (x) (Dk. 69 Kerem x), Melih (x)

68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Barış (xx) Fuat (xxx), İlyas (xxx), Emre (xx), Vehbi (x) (Dk. 67 Furkan x), Yusuf (xx), Ömer (xx), Berkay (x) (Dk. 56 Taha xx), Hakan (xxx), Enes (xx) (Dk. 89 Benhur), Serkan (xxx)

GOLLER: Dk. 37 Ümit (Kızılcabölükspor), Dk. 83 Hakan, Dk. 86 Serkan (68 Aksaray Belediyespor)

SARI KARTLAR: Hasan Can (Kızılcabölükspor) - Yusuf, İlyas (68 Aksaray Belediyespor)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Anagold 24 Erzincanspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Kızılcabölükspor, sahasında da 68 Aksaray Belediyespor'a aynı skorla yenilerek düşme hattına geriledi. Maçın ilk yarısını 37. dakikada Ümit'in golüyle 1-0 önde tamamlayan Kızılcabölükspor son 7 dakikada yediği gollere engel olamadı. Aksarayspor önce 83'te Hakan ile beraberliği yakaladı, 86'da ise Serkan konuk takıma 3 puanı getirdi. Aksarayspor puanını 25'e yükseltip zirve yarışına ortak oldu.



DENİZLİ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:55

YATSI 19:14

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