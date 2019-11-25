Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonette iki kişi yaralandı. Yaralılar itfaiyenin müdahalesi ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Acıpayam ilçesi çıkışında sabaha karşı meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 09 LJ 848 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan Ali Helvacı (46) ile Murat Sarıdağ (39) yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları kamyonetin kabininde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldılar. Kaza sonrası aracı kimin kullandığı henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.