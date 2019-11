Denizli’nin gizli güzelliği: ‘Güney Şelalesi’

– Doğası ile her yıl binlerce turisti ağırlayan Denizli, saklı kalan güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Birinci derece doğal sit alanı içinde yer alan Güney Şelalesi, her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırıyor.

Pamukkale, Laodikya, Hierapolis gibi tarihi dokusuyla öne çıkan mekanlarıyla dikkat çeken Denizli, gizli kalan güzellikleri ile de gezi rotalarının ilk sırasında yer alıyor. Kent, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir gibi şehirlere yakın olması sebebiyle gezginleri ve tatil severleri cezbediyor. Tarihi dokusuyla dikkat çekmesine rağmen, doğa tutkunlarının da ilk sırasında yer alıyor. Güney ilçesinde bulunan Güney Şelalesi, her geçen yıl ziyaretçi sayısını arttıran gizli güzellikler arasında ilk sırayı çekiyor.



Birinci dereceden doğal sit alanı

Güney ilçesi Cinlere Mahallesi sınırları içinde yer alan şelale Denizli’ye 50, ilçeye ise yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta. Şelale’nin güneyinden Menderes Nehri geçiyor. Doğal güzelliği bakımından görülmeye değer mekanlar arasında bulunan şelale, birinci dereceden doğal sit alanı. Suyunun kireçli olması sebebiyle, şelale yatağında kalker basamaklar ve çeşitli oluşumlar meydana geliyor. Gün doğumundan akşam saatlerine kadar fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği Güney Şelalesi, zümrüt yeşili kadife görünümlü yosunlar üzerinde süzülen su damlalarının oluşturduğu görüntüyle parmak ısırtıyor.

DENİZLİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.