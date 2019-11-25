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Pamukkale Üniversitesi Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibi ‘arazide yaralı arama ve kurtarma’ tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan tatbikata yaklaşık 40 kişi katılırken, tatbikat gece ve gündüz olmak üzere iki etaptan oluştu.

DENİZLİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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