Kadına şiddete tepki için duvara el izlerini bıraktılar

DENİZLİ'de bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etti. Ellerini siyaha boyayan kadınlar, duvara kadına şiddeti simgeleyen el izlerini bıraktı.

Kadın Platformu üyesi 50 kadın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde bir araya geldi. Ellerinde dövizler taşıyan turuncu fularlı kadınlara, erkekler de destek verdi. Platform adına açıklama yapan Gülnur Oymak, bu yılın ilk 10 ayında 390 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, kadın cinayetlerinin temelinin kadın erkek eşitsizliği olduğunu, kadınların en çok kendi yaşamlarına dair kararlar aldıklarında öldürüldüğünü söyledi. Eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un görüntülerinin infial yarattığını ifade eden Oymak, "Biz kadınlar, en kutsal ve temel hak olan yaşam hakkını korumak için yasal düzenlemelerin vakit kaybedilmeden bir an önce yapılmasını, kadın cinayetlerinde hafifletici sebeplerinin ortadan kaldırılmasını, kadınların öldürülmediği, şiddet görmediği, özgür olduğunu bir düzen istiyoruz. Kadına şiddet uygulayanların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından kadınlar, ellerini siyaha boyayıp, duvara kadına şiddeti simgeleyen el izlerini bıraktı.



DENİZLİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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YATSI 19:14

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