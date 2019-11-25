Denizli’de terör operasyonunda 4 kişi yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonlarda 4 şüpheli şahıs yakaladı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptığı denetimler sonucunda 18 24 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yapmak suçundan 2 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü ile sabit ve ankesör hatlardan arandıkları tespit edilen 1 şahıs, THKP/C terör örgütüne sosyal medya üzerinden propaganda yapmak suçundan ise 1 şahıs adli işlemler yapılmasının ardından 4 kişi cezaevine gönderildi.

DENİZLİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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