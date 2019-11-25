En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli Emniyet Müdürlüğü kent genelinde 1824 Kasım tarihleri arasında yaptığı çalışmalar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubesi ekipleri uyuşturucuya yönelik yaptığı operasyonlarda 21 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubesi ekipleri 18 24 Kasım tarihlerinde yaptığı operasyonlar neticesinde olaylarda, 1 kilo 396 gram metamfetamin, 465 gram toz esrar, 335 gram reçine esrar, 53 gram kubar esrar, 150 sentetik ecza hap, 17 gram eroin, 0,8 gram skunk maddesi, 2 adet ectasy hap, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca fişeği, 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olaylar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 21 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldıkları mahkemelerce 16 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

DENİZLİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.