Denizli'de terör propagandasına 2 gözaltı

O tablo sahibine iade edilecek

DENİZLİ'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve THKP/C lehine propaganda yaptığı öne sürülen belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adreslere bu sabah baskın yaptı. Operasyonlarda, sosyal medyada terör örgütleri PKK/KCK ve THKP/C'yi öven paylaşımlar yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.



DENİZLİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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