(Özel) Mahallelinin kendi imkanlarıyla yaptığı parka zabıtadan yıkım tehdidi Zabıta çocukların tek eğlencesi haline gelen parkı yıkmak için harekete geçti

Denizli’de bir mahalle sakini tarafından çocuklar için boş araziye yapılan parkı Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kaldırmak için harekete geçti. Vatandaşlar, çocukların tek eğlencesi haline gelen parka zabıtanın neden böyle bir tepki gösterdiğine ise anlam veremediklerini belirtti.

DENİZLİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:14

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