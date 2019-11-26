Firmalara, Teknoloji devrimleri ve Endüstri 4.0 anlatıldı ‘Denizli Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Buluşuyor’

Denizli Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş ve Denizli KÜSİ il Temsilcisi iş birliği ile düzenlenen “Denizli ArGe ve Tasarım Merkezleri Buluşuyor” etkinliği, Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Denizli ArGe ve Tasarım Merkezleri Buluşuyor etkinliğine, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, KOSGEB Denizli İl Müdürü Aziz Acar, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli’de faaliyet gösteren ArGe Tasarım Merkezleri, firmalar, sanayiciler, öğrenciler ve bilim insanlarının da bulunduğu yaklaşık 150 kişi katıldı.



Sinerji ve iletişim kanallarının genişletilmesi, iş birliği fırsatlarının oluşturulması, akademisyen ve sanayicilerin tanışması ile üniversite sanayi iş birliğinin artırılması için düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını yapan, Denizli KamuÜniversiteSanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Temsilcisi Doç. Dr. Mehmet Orhan, “Geçmişte bilginin ne olduğu idrak edilmeye çalışılırken artık, İnsanlık bilgiyi üretiyor, yayıyor ve hatta işliyor. Çağımız; bilginin vücut bulduğu, detaylandırılmış ürünlerin geliştirildiği bir çağ ve bu çağın kaçınılmaz gerçeği ise bilgi sahibi olan herkesin etkileşimde bulunarak üretmesidir. İşte bu nedenle bilgiye ve tecrübeye sahip sanayicilerin, bilim insanlarının etkileşimde bulunacağı bir ortam hazırlamak istedik” dedi.

Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İlhan Küçükkaplan, Pamukkale Teknokent’i anlatan bir sunum gerçekleştirdi. yapılan programın ArGe ve bilimsel çalışmaların artırılmasına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.



Konuşmaların ardından operatör firmasının teknoloji tedarik zinciri çözümler yöneticisi Muharrem Gökçe Sezgin tedarik zincirinde bilgi teknolojilerinin önemini, teknoloji devrimleri ve endüstri 4.0 sonrasında envanter ve satın alma süreçlerinin nasıl dijitalleşerek değiştiğini ve firma olarak yeni çağa nasıl uyum sağladıklarına dair katılımcılara bilgi verdi.

Programın ilerleyen saatlerinde ise firma ve şirketlere bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi. Pamukkale Üniversitesi bilim insanları ve çalışma alanlarının tanıtımı yapılarak ArGe ve inovasyon adına gerçekleştirilebilecek ortak projeler ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.

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