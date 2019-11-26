Denizlispor’un orta saha oyuncusu baba oldu Denizlispor’un Polonyalı oyuncusu Radoslaw Murawski

Denizlispor’un Polonya’lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski’nin ‘Michalina’ isimini verdikleri kız çocuğu dünyaya geldi.

Yeşilsiyahlı Polonya’lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ve eşi Klaudia’nın ‘Michalina’ isimli bir kız çocukları dünyaya geldi. Denizlispor Kulübü futbolcunun mutluluğunu paylaşarak, "Radoslaw ve Klaudia’yı tebrik eder, Michalina’ya sağlıklı, uzun ömürler dileriz” ifadelerini kullandı.

Taraftarlar ise futbolcuyu tebrik etti.

DENİZLİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:22

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