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Kayıp olarak aranıyordu, uçurumda donmak üzereyken bulundu Arı kovanlarına bakmaya giderken kaza ...

İHA

– Denizli'nin Babadağ ilçesinde bir gündür kayıp olan vatandaş uçurumda yaralı olarak bulundu. Donmak üzere olan vatandaşın yardımına AFAD ve jandarma yetişti.

Kayıp olarak aranıyordu, uçurumda donmak üzereyken bulundu Arı kovanlarına bakmaya giderken kaza geçiren vatandaşı AFAD ve jandarma ekipleri uçurumda yaralı buldu

– Denizli’nin Babadağ ilçesinde bir gündür kayıp olan vatandaş uçurumda yaralı olarak bulundu. Donmak üzere olan vatandaşın yardımına AFAD ve jandarma yetişti.
Babadağ ilçesinde oturan Safi Asar isimli vatandaş, ormanda bulunan arı kovanlarına bakmak için ATV ile yola çıktı. Kendisinden bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Gece saatlerinden bu yana yapılan aramada Safi Asar, KaracasuBabadağ yolu üzerinde, uçurumda yaralı olarak bulundu. Donmak üzere olan şahsın kaza geçirdiği tespit edildi. Bölgeye hemen 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Donmak üzere olan şahsa jandarma ekipleri montlarını verdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DENİZLİ

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:49
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  • İKİNDİ 15:31
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