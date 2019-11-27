ATV ile yaptığı kazada yaralandı, 1 gün sonra bulundu

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde arı kovanlarını kontrol etmek üzere kullandığı ATV aracı ile orman yoluna giren Safi Asar (65), dün kaza yaptı. Akşam eve dönmemesi üzerine yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmasıyla bölgede arama çalışması yapan AFAD ekipleri, Asar'ı yaralı halde buldu.

Babadağ ilçesinde yaşayan Safi Asar, dün saat 17.00 sıralarında kullandığı 20 SV 987 plakalı ATV aracıyla ormandaki arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla yola çıktı. Babadağ-Kuyucak orman yolunda seyir halinde olan Asar, kullandığı ATV'nin direksiyon kontrolünü yitirerek şarampole yuvarlandı. Kazada sağ kolu kırılan yaralı Asar, düştüğü yerde mahsur kaldı. Asar'ın gece eve dönmemesi üzerine yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Asar'ın bulunması için bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri yaptıkları aramada, sabah saatlerinde Asar'ın kaza yaptığı yeri buldu. Kolu kırılan ve yağan yağmur nedeniyle ıslanan Asar'ın üstü hipotermi yaşamaması için örtüldü. Asar, acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Asar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



DENİZLİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:53

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.