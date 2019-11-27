Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek: Puan istikrarını yakalamamız gerekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek: Puan istikrarını yakalamamız gerekiyor

DHA


Süper Lig'de taraftarı önündeki 4 maçlık mağlubiyet serisine Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek son verip derin bir nefes alan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, puan istikrarını yakalamaları gerektiğini söyledi. Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanına hazırlanan yeşil-siyahlılarda Mehmet Özdilek, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde kritik bir haftada seyircileri önünde önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. Takım olarak moral ve motivasyonlarının üst seviyede olduğunu kaydeden Özdilek, amaçlarının Gaziantep deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek olduğunu ve bunu yapabilecek güç ve potansiyellerinin bulunduğunu vurguladı.
Takım olarak her hafta gelişim katettiklerini dile getiren Özdilek, "Aslında içeride ve dışarıda oynadıklarınızdan çok ortaya koyduklarınız çok daha kıymetli ve değerli. Rakibi iyi tanıyoruz. Güçlü olduğu yönler ile oyunun birçok bölümünde zafiyet gösterdiği anlar var. Bunlardan yararlanmaya çalışacağız. Takımın hem morali hem de birlikteliği üst seviyede. Bunu da hafta sonu sahaya yansıtarak istediğimizi elde ederek yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Her maça tek tek baktıklarını, devrenin bitimine 5 maç kaldığını belirten Mehmet Özdilek, her puana talip olduklarını ifade etti.
Özdilek, "Biz ligdeki dalgalanmayı çok yaşamadan istikrarlı bir grafik çizgisiyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben geri kalan maçlardan ürkmem. Her maça aynı anlayışı ve ciddiyeti oyuncuya aktarmaya çalışıyoruz. Bizim için en önemli müsabaka bu hafta oynayacağımız Gaziantep maçı olacak. İnşallah yakaladığımız bu moral ve galibiyet serisini deplasmanda üzerine koyarak devam ettirmek bizi biraz daha farklı bir yere taşıyacaktır. Çünkü kazanmanın moral açısından ve konum açısından takımları nerelere taşıdığını biliyoruz" diye konuştu. 
RODALLEGA GOL BASKISI YAŞIYOR
Denizlispor'da sezon başında Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak forma giydiği 9 maçta 2 kez ağları sarsabilen Hugo Rodallega, gol baskısı yaşadığını söyledi. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde 15 gol atan, Denizlispor'da 7 maçta suskun kalıp 3 hafta ise sakatlığı yüzünden forma giyemeyen 34 yaşındaki Kolombiyalı, "Rakabet derecesi yüksek bir ligde mücadele ediyoruz. Bu yüzden zorlukların önüne geçmek için iyi hazırlanmak gerekiyor. Biz de bunun için çalışarak hazır olmaya çalışıyoruz. Rekabetin bol yaşandığı ligde iyi çalışırsanız tutunabilirsiniz" dedi.
Ligde uzun süredir gol atamamasının kendisinde baskı oluşturduğunu kaydeden deneyimli oyuncu, "Geçen yıl bu dönemlerde 8-9 gol atmıştım. O dönemde de gol baskısı yaşıyordum. Takımlar beni gol atmam için transfer ediyor. Şu ana kadar henüz 2 gol atabilmemin baskısını yaşıyorum. Buraya takımıma katkıda bulunmak için geldim. Her zaman daha çok çalışarak goller atmak istiyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Mehmet Özdilek'in açıklaması
Rodallega'nın açıklaması

DENİZLİ

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocukları için yaptığı oyun parkına yıkım kararı verildi
YEREL HABERLER Çocukları için yaptığı oyun parkına yıkım kararı ...
Büyükşehirin 2020 yılı bütçesi 1 milyar 215 milyon
YEREL HABERLER Büyükşehirin 2020 yılı bütçesi 1 milyar 215 milyon
Mehmet Özdilek: “Rakibin zafiyet gösterdiği noktalardan yararlanacağız” Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Her maça tek tek bakacağız, her puana talibiz” “Oynanmadan hiçbir maçı kazanamıyorsunuz veya kaybetmiyorsunuz”
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “Rakibin zafiyet gösterdiği ...
Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına ...
Hugo Rodellaga: "Rekabeti çok yüksek bir ligde oynuyoruz" Denizlispor'un Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega: "Herhangi bir şekilde hocamıza karşı gelmek gibi bir amacımız yok" "Kulüpler benimle gol atabildiğim için sözleşme imzalarlar"
YEREL HABERLER Hugo Rodellaga: "Rekabeti çok yüksek bir ligde ...
ATV ile yaptığı kazada yaralandı, 1 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER ATV ile yaptığı kazada yaralandı, 1 gün sonra bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, uçurumda donmak üzereyken bulundu Arı kovanlarına bakmaya giderken kaza geçiren vatandaşı AFAD ve jandarma ekipleri uçurumda yaralı buldu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, uçurumda donmak üzereyken ...
Torunu için 70 yaşında model oldu
YEREL HABERLER Torunu için 70 yaşında model oldu
Karın ağrısı şikayetiyle geldi, karnından 4 kilo kitle çıktı Denizli’de karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran genç kadının vücudundan çıkan 4 kiloluk kitle şaşırttı
YEREL HABERLER Karın ağrısı şikayetiyle geldi, karnından 4 kilo ...
Denizli’de 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Denizli’de 4.0 büyüklüğünde deprem
Midibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Midibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ...
Hastanedeki bankta ölü bulunan adam, toprağa verildi
YEREL HABERLER Hastanedeki bankta ölü bulunan adam, toprağa verildi
Denizlispor’un orta saha oyuncusu baba oldu Denizlispor’un Polonyalı oyuncusu Radoslaw Murawski
YEREL HABERLER Denizlispor’un orta saha oyuncusu baba ...
112 sanıklı FETÖ davasında verilen hapis cezaları üst mahkemece onandı FETÖ'nün sözde Türkiye öğretmen sorumlusunun hapis cezası onaylandı
YEREL HABERLER 112 sanıklı FETÖ davasında verilen hapis cezaları üst ...
83 FETÖ sanığına verilen hapis cezaları onandı
YEREL HABERLER 83 FETÖ sanığına verilen hapis cezaları onandı
Denizlispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Denizlispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını ...
Firmalara, Teknoloji devrimleri ve Endüstri 4.0 anlatıldı ‘Denizli Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Buluşuyor’
YEREL HABERLER Firmalara, Teknoloji devrimleri ve Endüstri 4.0 ...
Denizlispor seri peşinde
YEREL HABERLER Denizlispor seri peşinde
Başkan Erdoğan: “Kentimiz yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi” DTO Komiteler Müşterek Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan: “Kentimiz yabancı yatırımcıların ...
Ege’nin kış turizm noktası ‘Denizli Kayak Merkezi’ ilk kar yağışını aldı Denizli Kayak Merkezine ilk kar düştü Kayak Merkezi’nin zirvesi beyaza büründü
YEREL HABERLER Ege’nin kış turizm noktası ‘Denizli Kayak Merkezi’ ...
(Özel) Mahallelinin kendi imkanlarıyla yaptığı parka zabıtadan yıkım tehdidi Zabıta çocukların tek eğlencesi haline gelen parkı yıkmak için harekete geçti
YEREL HABERLER (Özel) Mahallelinin kendi imkanlarıyla yaptığı parka ...
Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban katledildiği yerde karanfillerle anıldı
YEREL HABERLER Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban ...
Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu Seyir halindeki otomobil tomrukların üzerine çıkarak asılı kaldı
YEREL HABERLER Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola ...
Otomobil istinat duvarını yıkıp bahçeye girdi Kaza yapan sürücü 148 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Otomobil istinat duvarını yıkıp bahçeye girdi Kaza ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X