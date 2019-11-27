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Denizli'de öğrenciler harçlıklarını biriktirdi, başkalarına umut oldu Harçlıklarını biriktiren ...

İHA

Denizli Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisi koordinesinde Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) tarafından hayata geçirilen 20192020 eğitim öğretim yılında da devam eden "Başka Hayatlar da Var" projesine katılan öğrenciler, ikinci kez harçlıklarından biriktirdikleri 6 bin 885 lira ve bin 145 lirada nakdi bağışlarını PASVAK Aşevi'ne teslim ettiler.

Denizli'de öğrenciler harçlıklarını biriktirdi, başkalarına umut oldu Harçlıklarını biriktiren öğrenciler ‘Başka Hayatlar da Var’ projesi ile PASVAK Aşevine teslim etti Öğrenci Fatma Sıla Demir: “Bir ayakkabım eksik olsa da olur” Veli Emine Küçüksözer: “Durumları bizden daha kötü olan birçok insan var” PASVAK Aşevi ihtiyaç sahibi bin 250 aileye sıcak yemek götürüyor Kaymakam Balcıoğlu: “Öğrencimiz ne israf eder ne hayatına isyan eder”

Denizli Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisi koordinesinde Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) tarafından hayata geçirilen 20192020 eğitim öğretim yılında da devam eden “Başka Hayatlar da Var” projesine katılan öğrenciler, ikinci kez harçlıklarından biriktirdikleri 6 bin 885 lira ve bin 145 lirada nakdi bağışlarını PASVAK Aşevi'ne teslim ettiler.
“Başka Hayatlar da Var” projesi 2 Mart 2019’da hayata geçirilen ve 2019 2020 eğitim öğretim yılında da devam eden projeye öğrenciler biriktirdikleri harçlıkları ile bin 145 lira nakdi bağışta bulunması ile 6 bin 885 lira maddi olarak Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı’na (PASVAK) teslim ettiler. Bağış programına ise, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz ve yönetim kurulu üyeleri ile Irlıganlı Anadolu Lisesi, Akköy ÇPAL, Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu MTAL, Pamukkale MTAL, Uzunpınar 70. Yıl ÇPAL, Kayhan 75.Yıl MTAL okul müdürleri, proje koordinatörleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

“Yemekleri ayırt etmiyorum”
Harçlıklarından biriktiren ve bağışta bulunan Kayhan 75. Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Onur Güler konuşmasında, ayağında ayakkabısı olmayan küçük çocukların bir sefer tası yemek ve bir ekmek için yemek arabasının gelişini heyecanla beklediklerini görmenin kendini çok etkilediğini belirterek, haline binlerce kez şükrettiğini ve artık yemekleri ayırt etmediğini belirtti.

“Bir ayakkabım eksik olsa da olur”
İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olabilmek için ve hayatlarına dokunabilmek için arkadaşları ile bir araya gelerek bağış kampanyası düzenlediklerini anlatan Akköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Sıla Demir, ailesinden aldığı harçlıkları biriktirdiklerini ve aşevine bağışladıklarını belirtti. Demir, “Bir üst model cep telefonu kullanmasam da olur, bir ayakkabım eksik olsa da olur. Çünkü ayakkabıyı telefonu bırakın bir kap yemek bulamayan insanlar var. Biz bu proje sayesinde bu hayatları gördük. Mahallemde her gün kağıt toplayan yaşlı amcayı önceden hiç fark etmezdim. Artık çevreme karşı daha duyarlıyım” ifadeleri ile anlattı.

“Durumları bizden daha kötü olan birçok insan var”
Projeye katılan öğrenci velisi Emine Küçüksözer, “Yemek dağıtımından sonra kızımın hayatındaki değişikliği görmek beni çok mutlu etti. Anne sen beni çok büyük fedakarlıklar ve zorluklarla büyüttün ama gördüm ki durumları bizden daha kötü olan birçok insan var. Bugün onların yüzünü güldürdüm çok mutluyum diyerek hiç sarılmadığı kadar bana sımsıkı sarıldı. İnşallah projeye tüm öğrencilerin katılımları sağlanır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“PASVAK Aşevi her gün ihtiyaç sahibi bin 250 aileye sıcak yemek götürüyor”
Denizlili hayırseverlerin bağışları ile PASVAK Aşevi'nin her gün ihtiyaç sahibi olan bin 250 aileye sıcak yemek temin ettiğini belirten Vakıf Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz, “'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisi şerifi doğrultusunda hayırseverler ile ihtiyaç sahibi insanları buluşturuyoruz. İhtiyaç sahibi birçok insanımız daha var. Daha çok insanımızın hayatına dokunmak için Merkezefendi de yeni binamızın inşaatı devam ediyor. Bu noktada hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz. Pamukkale Kaymakamlığı ile yürüttüğümüz proje sayesinde ihtiyaç sahibi insanların hayatlarına dokunmanın yanında gençlerimizin de hayatlarına dokunmaya gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin yapmış oldukları bu bağışı çok anlamlı ve değerli buluyoruz. Küçük kalpleri ile yapmış oldukları bu kampanyaları için hepsine PASVAK ailesi olarak teşekkür ediyorum. İlimizde kamu kurumları, yerel yönetimler ile çok iyi bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Aşevimize gönül veren ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Öğrencimiz, ne israf eder ne hayatına isyan eder”
Bağış programı konuşmalarının devamında konuşan Kaymakam Balcıoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimizi bizzat yaşayarak görerek öğrenmelerini sağlamak için uyguladığımız projemiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Projeye katılan öğrencilerimizden ne gözlemlediklerini, hayatlarında nelerin değiştiğini sorduğumuzda, 'artık yemek ayırt etmeyeceğim', 'anne babasını terk eden evlatlardan olmayacağım' gibi tahminimizi de aşan geri dönüşler alıyoruz. Aynı şekilde velilerimize de çocuğunuzun hayatında bir değişiklik oldu mu diye sorduğumuzda; velilerimiz çok mutlu olduklarını belirtiyorlar. Siz ne yaptınız da benim çocuğumun önyargılarını yıktınız. Anne o ayakkabıyı almayalım koltuğumuzu değiştirmemize gerek insanların evinde ısınacak battaniyeleri bile yok diye velilerimiz öğrencilerimizdeki değişimleri teyit ediyorlar. Amacımız da zaten öğrencilerimizin kalbine dokunabilmekti. Bugünkü bağış programı da bu projemizin başarıya ve amacına ulaştığının bir göstergesidir. Bir öğrenci cebindeki harçlığını bu küçük yaşında kendi iradesi arzusuyla bir hayır kurumunda çorbaya tuzum olsun diyerek paylaşabiliyorsa bu öğrencimiz, ne israf eder, ne hayatına isyan eder ne de büyünce anne babasına sırtını çevirir. Bu projede aşevimizin de çok büyük katkıları var. Hepimizin aşevimizi sahiplenmesi gerekiyor. PASVAK ailesine eli öpülesi eğitim camiamıza, velilerimize ve her zaman desteğini hissettiğimiz İl Valimiz Sayın Hasan Karahan beyefendiye teşekkürlerimi sunuyorum. Altın kalpli bu öğrencilerimizin de alınlarından öpüyorum” dedi.

DENİZLİ

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:14
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