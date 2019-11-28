Market yangını 1 saatte söndürüldü

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki markette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Merkezefendi'ye bağlı Servergazi Mahallesi'nde bulunan marketler zincirinin şubesinde, saat 01.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kapalı olan işletmeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla yangın, 1 saatte söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



DENİZLİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:53

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.