Denizli’de intihar vakalarını önlemek için harekete geçildi Ruhsal problemler yaşayan kişilere daha hızlı ulaşılması için proje başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Denizli’de intihar vakalarını önlemek için harekete geçildi Ruhsal problemler yaşayan kişilere daha ...

İHA

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından toplum ve ruh sağlığını geliştirmek için yeni bir proje başlatıldı. Proje ile toplumda ruhsal problem yaşayan ve depresyon olgusu olan vatandaşlara hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmenin hedeflenirken, bu sayede rahatsızlıkları ilerlemeden bu kişilere ulaşılıp gerekli tedaviyi gerçekleştirerek olası bir intihar vak'asını önlemek amaçlanıyor.

Denizli’de intihar vakalarını önlemek için harekete geçildi Ruhsal problemler yaşayan kişilere daha hızlı ulaşılması için proje başlatıldı

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından toplum ve ruh sağlığını geliştirmek için yeni bir proje başlatıldı. Proje ile toplumda ruhsal problem yaşayan ve depresyon olgusu olan vatandaşlara hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmenin hedeflenirken, bu sayede rahatsızlıkları ilerlemeden bu kişilere ulaşılıp gerekli tedaviyi gerçekleştirerek olası bir intihar vak'asını önlemek amaçlanıyor.
Projenin ilk aşamasında İl Sağlık Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile toplantılar düzenlenerek projenin kapsamı ve aşamaları planlandı. Toplantıların ardından iki grup halinde Denizli Devlet Hastanesi konferans salonu’nda İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk’ün de katılımı ile müdürlüğe bağlı sağlık tesisleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Denizli Adliyesi, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, D Tipi ve T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan psikolog, psikiyatri uzmanları ile sosyal hizmet uzmanlarına “İntihar Farkındalık konusunda Eğitici Eğitimi” düzenlendi.
Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri AD. Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Osman Özdel, Prof. Dr. Gülfizar Varma ve Dr. Bengü Yücens tarafından verilen eğitimlerde; Dünya’da her yıl 800 bin kişinin intihar nedeniyle hayatını kaybettiğine vurgu yapılarak erken evrede depresyon durumlarına dikkatli yaklaşmak gerektiği, depresyonun ciddi bir hastalık olduğu ve tedavi edilmezse intiharla sonuçlanabileceği üzerinde duruldu.

“Ruhsal problem yaşayan kişinin merkezde görevli psikolog ile görüşmesi sağlanacak”
Son yıllarda artan ve dikkat çeken intihar vak'alarından dolayı il geneli vatandaşlarda bu konuda farkındalığı arttırmak ve ruhsal sorunlar yaşayan kişilere daha çok ve hızlı ulaşabilmek adına böyle bir proje başlattıklarını dile getiren Öztürk ise şunları söyledi: “Projemizin ilk hedefi olan eğitici eğitimini gerçekleştiriyoruz. Sonrasında ki hedefimiz; intihara eğilimli kişileri tanıyabilecek, direkt temas halinde olan ilgili aile hekimi, aile sağlığı elemanları, acil hekimleri, okullarda rehber öğretmenler, muhtarlar, iş yeri hekimleri ve müftülere yönelik eğitimler gerçekleştirmek. Bu eğitimler sonucunda da olası bir depresyon, anksiyete durumu yaşayan intihara eğilimli kişilerin hızlı ve özenli bir şekilde psikolog ve psikiyatri uzmanlarına yönlendirilmesini sağlamak istiyoruz. Projemiz kapsamında ilimizde ki 2 Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde bu proje ile ilgili bir birim oluşturacağız. Böylece bu kişiler ile ilk temasta bulunacağı öngörülen eğitim verilmiş kişilerce tespit edilen olası bir vak'a buraya yönlendirilerek ruhsal problem yaşayan kişinin merkezde görevli psikolog ile görüşmesi sağlanacaktır. Sonra ki aşamada ise psikolog tarafından gerekli görülen durumlarda kişinin ilgili kurumlarda psikiyatri uzmanına muayenesi için randevusu düzenlenecektir” dedi.

DENİZLİ

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PAÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Sergisi açılışlarına devam ediyor
YEREL HABERLER PAÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Sergisi açılışlarına devam ...
Denizlispor'da galibiyet primi 25'er bin TL
YEREL HABERLER Denizlispor'da galibiyet primi 25'er bin TL
Pamukkale Belediyesi vezneleri hafta sonu hizmet verecek
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi vezneleri hafta sonu hizmet ...
Market yangını 1 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Market yangını 1 saatte söndürüldü
Modanın nabzı Denizli'de attı
YEREL HABERLER Modanın nabzı Denizli'de attı
Denizli’de market yangını
YEREL HABERLER Denizli’de market yangını
Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
YEREL HABERLER Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
Denizli'de öğrenciler harçlıklarını biriktirdi, başkalarına umut oldu Harçlıklarını biriktiren öğrenciler ‘Başka Hayatlar da Var’ projesi ile PASVAK Aşevine teslim etti Öğrenci Fatma Sıla Demir: “Bir ayakkabım eksik olsa da olur” Veli Emine Küçüksözer: “Durumları bizden daha kötü olan birçok insan var” PASVAK Aşevi ihtiyaç sahibi bin 250 aileye sıcak yemek götürüyor Kaymakam Balcıoğlu: “Öğrencimiz ne israf eder ne hayatına isyan eder”
YEREL HABERLER Denizli'de öğrenciler harçlıklarını biriktirdi, ...
Denizli’de 2019’da 11 bin 521 gıda tesisinde 17 bin 160 denetim yapıldı
YEREL HABERLER Denizli’de 2019’da 11 bin 521 gıda tesisinde 17 bin ...
79 yaşındaki adam 11 ayda 72 kitap okudu Kitap Kafe projesi ile yüzlerce vatandaş kitap okuma alışkanlığı kazandı Pamukkale’de vatandaşlar Kitap Kafe’ye akın ediyor
YEREL HABERLER 79 yaşındaki adam 11 ayda 72 kitap okudu Kitap Kafe ...
Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek: Puan istikrarını yakalamamız gerekiyor
YEREL HABERLER Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek: Puan ...
Gençler belediye imkanlarıyla üniversiteye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Gençler belediye imkanlarıyla üniversiteye ...
Çocukları için yaptığı oyun parkına yıkım kararı verildi
YEREL HABERLER Çocukları için yaptığı oyun parkına yıkım kararı ...
Büyükşehirin 2020 yılı bütçesi 1 milyar 215 milyon
YEREL HABERLER Büyükşehirin 2020 yılı bütçesi 1 milyar 215 milyon
Mehmet Özdilek: “Rakibin zafiyet gösterdiği noktalardan yararlanacağız” Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Her maça tek tek bakacağız, her puana talibiz” “Oynanmadan hiçbir maçı kazanamıyorsunuz veya kaybetmiyorsunuz”
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “Rakibin zafiyet gösterdiği ...
Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına ...
Hugo Rodellaga: "Rekabeti çok yüksek bir ligde oynuyoruz" Denizlispor'un Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega: "Herhangi bir şekilde hocamıza karşı gelmek gibi bir amacımız yok" "Kulüpler benimle gol atabildiğim için sözleşme imzalarlar"
YEREL HABERLER Hugo Rodellaga: "Rekabeti çok yüksek bir ligde ...
ATV ile yaptığı kazada yaralandı, 1 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER ATV ile yaptığı kazada yaralandı, 1 gün sonra bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, uçurumda donmak üzereyken bulundu Arı kovanlarına bakmaya giderken kaza geçiren vatandaşı AFAD ve jandarma ekipleri uçurumda yaralı buldu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, uçurumda donmak üzereyken ...
Torunu için 70 yaşında model oldu
YEREL HABERLER Torunu için 70 yaşında model oldu
Karın ağrısı şikayetiyle geldi, karnından 4 kilo kitle çıktı Denizli’de karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran genç kadının vücudundan çıkan 4 kiloluk kitle şaşırttı
YEREL HABERLER Karın ağrısı şikayetiyle geldi, karnından 4 kilo ...
Denizli’de 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Denizli’de 4.0 büyüklüğünde deprem
Midibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Midibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ...
Hastanedeki bankta ölü bulunan adam, toprağa verildi
YEREL HABERLER Hastanedeki bankta ölü bulunan adam, toprağa verildi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X