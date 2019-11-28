Denizli’de intihar vakalarını önlemek için harekete geçildi Ruhsal problemler yaşayan kişilere daha hızlı ulaşılması için proje başlatıldı

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından toplum ve ruh sağlığını geliştirmek için yeni bir proje başlatıldı. Proje ile toplumda ruhsal problem yaşayan ve depresyon olgusu olan vatandaşlara hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmenin hedeflenirken, bu sayede rahatsızlıkları ilerlemeden bu kişilere ulaşılıp gerekli tedaviyi gerçekleştirerek olası bir intihar vak'asını önlemek amaçlanıyor.

Projenin ilk aşamasında İl Sağlık Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile toplantılar düzenlenerek projenin kapsamı ve aşamaları planlandı. Toplantıların ardından iki grup halinde Denizli Devlet Hastanesi konferans salonu’nda İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk’ün de katılımı ile müdürlüğe bağlı sağlık tesisleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Denizli Adliyesi, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, D Tipi ve T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan psikolog, psikiyatri uzmanları ile sosyal hizmet uzmanlarına “İntihar Farkındalık konusunda Eğitici Eğitimi” düzenlendi.

Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri AD. Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Osman Özdel, Prof. Dr. Gülfizar Varma ve Dr. Bengü Yücens tarafından verilen eğitimlerde; Dünya’da her yıl 800 bin kişinin intihar nedeniyle hayatını kaybettiğine vurgu yapılarak erken evrede depresyon durumlarına dikkatli yaklaşmak gerektiği, depresyonun ciddi bir hastalık olduğu ve tedavi edilmezse intiharla sonuçlanabileceği üzerinde duruldu.



“Ruhsal problem yaşayan kişinin merkezde görevli psikolog ile görüşmesi sağlanacak”

Son yıllarda artan ve dikkat çeken intihar vak'alarından dolayı il geneli vatandaşlarda bu konuda farkındalığı arttırmak ve ruhsal sorunlar yaşayan kişilere daha çok ve hızlı ulaşabilmek adına böyle bir proje başlattıklarını dile getiren Öztürk ise şunları söyledi: “Projemizin ilk hedefi olan eğitici eğitimini gerçekleştiriyoruz. Sonrasında ki hedefimiz; intihara eğilimli kişileri tanıyabilecek, direkt temas halinde olan ilgili aile hekimi, aile sağlığı elemanları, acil hekimleri, okullarda rehber öğretmenler, muhtarlar, iş yeri hekimleri ve müftülere yönelik eğitimler gerçekleştirmek. Bu eğitimler sonucunda da olası bir depresyon, anksiyete durumu yaşayan intihara eğilimli kişilerin hızlı ve özenli bir şekilde psikolog ve psikiyatri uzmanlarına yönlendirilmesini sağlamak istiyoruz. Projemiz kapsamında ilimizde ki 2 Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde bu proje ile ilgili bir birim oluşturacağız. Böylece bu kişiler ile ilk temasta bulunacağı öngörülen eğitim verilmiş kişilerce tespit edilen olası bir vak'a buraya yönlendirilerek ruhsal problem yaşayan kişinin merkezde görevli psikolog ile görüşmesi sağlanacaktır. Sonra ki aşamada ise psikolog tarafından gerekli görülen durumlarda kişinin ilgili kurumlarda psikiyatri uzmanına muayenesi için randevusu düzenlenecektir” dedi.

DENİZLİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:24

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