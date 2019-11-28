Denizli’de semt pazarlarında geçtiğimiz haftalara göre meyve fiyatlarında düşüş yaşanırken, sebze fiyatları ise yükseldi. Pazarda en yüksek fiyattan satılan ürün ise kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden kestane oldu.

Yurt genelinde havaların soğuması, Denizli’de semt pazarlarında tezgahlara yansıdı. Pazar alışverişi yapan vatandaşlar fiyatların kişinin aylık gelirine göre değişiklik gösterdiğini ve güncel fiyatların şu anda herkese uygun olduğunu ifade etti. Semt pazarlarında meyve fiyatlarında düşüş yaşanırken, sebze fiyatlarındaki artışın mevsimsel geçişe bağlı olduğu öğrenildi.

Pazarda en çok satılan ürünlerden mandalina 1.52.5, havuç 2, soğan ve patates 2, domates 3, limon 3 TL arasında değişiklik gösterdi. Tezgahlarda havaların soğumaya başlaması ile yerini alan kestane ise 15 TL’den alıcı buluyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan zehirlenme iddiaları üzerine fiyatı en fazla düşen ürün ise ıspanak oldu. Ispanağın pazarda kilogram fiyatı 1,52,5 TL arasında satıldı. Pazarlarda mantar ise 8 TL’den alıcı buluyor.



“Ispanak yiyen millet tedirgin halde”

Yeşil sebze satan ve haberlerden dolayı biraz işlerinin azaldığını ama mevsimsel olarak iyi gittiğini belirten pazarcı esnafı Hüseyin Özcan, “Şu anda pazarda ıspanaktan zehirlenme olayından dolayı, biraz daha yeşilliklerde fiyatlarda düşüş var. Ispanak yiyen millet tedirgin halde, almak istiyorlar ama güvendiği kişilerden alsınlar. Bir aydır çıktı çıkalı ıspanak almayan kişiler var. Kereviz fiyatlarımız 34 lira arası geçiyor. Ispanak fiyatlarımız 1,52,5 TL arası geçiyor. Kıvırcık, marullarımız 2 2,5 TL arasında satılıyor” dedi.



“Bazı kanallarda afaki bir durum olduğu söyleniyor”

Fiyatların uygun olduğunu söyleyen ancak giderlerden yakınan bir başka pazarcı esnafı Mevlüt Demir ise “Havuç fiyatımız şuanda 2 TL, yani çok uygun aslında giderlere rağmen çok uygun hani bazı yerlerde belirtiliyor afaki bir durum olduğu söyleniyor aslında orada üstünde de etiketi görüyorsunuz. Mandalina 2,5 TL yani bazı kanallarda görüyoruz 57 TL diyor, öyle bir durum yok. Portakal şu anda tam mevsimsel olarak değil ama şuanda 3 TL civarında bir fiyatı var” dedi.

Pazar alışverişine çıkan Pınar Gökçe, “Fiyatlar uygun gayet mevsime göre, aynı normal iyi yani fiyatlardan memnunuz güzel yani fiyatlar” dedi.

DENİZLİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:24

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